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أمريكا.. مشهد إطلاق نار على مشتبه به من ثلاث زوايا

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اضطر رجال الشرطة الأمريكية إلى إطلاق النار على شخص من أصول لاتينية لعدم انصياعه للأوامر.

حدث ذلك في 6 يونيو الماضي، حينما تلقت الشرطة بلاغا من ضحيتين، تم تهديدهما من المشتبه به باستخدام مشرط حاد، وعقب وصول الشرطة إلى المنطقة، وجهوا للمشتبه به عددا من الإنذارات، باللغة الإسبانية، إلا أنه لم يمتثل لأي منها، وحاول مهاجمة الشرطة التي أطلقت النار على الفور، فسقط على الأرض.

توفي الرجل جراء إطلاق النار، ولم يصب أحد من الضباط، أو الضحايا بأذى.

المصدر: RT

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