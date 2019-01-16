 
مباشر

ابتكار مركبة فضائية بوقود لا ينضب

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار مركبة فضائية بوقود لا ينضب
Globallookpress Chris Meaney/ZUMAPRESS.com
ابتكار نموذج مركبة فضائية تستخرج الماء من الكويكبات وتحوله إلى بخار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbmh

ابتكر علماء جامعة سنترال فلوريدا بالتعاون مع خبراء شركة "Honeybee Robotics" نموذجا لمركبة فضائية قادرة على استخراج الماء من الكويكبات والمذنبات، واستخدامه كوقود لمحرك بخاري نفاث.

إقرأ المزيد
خبراء روس يصممون صاروخ نقل ثقيل جدا
تصميم صاروخ روسي فائق الثقل يعمل بالوقود الصلب

ويفيد موقع "Phys.org" بأن هذه المركبة قادرة من الناحية النظرية على توليد الوقود إلى ما لانهاية، من خلال تنقلها من كويكب إلى آخر وتمديد فترة مهمتها في الفضاء.

واختبر المبتكرون نموذج هذه المركبة، في 31 ديسمبر 2018، وصمموا أرضية شبيهة بتلك الموجودة على المواقع الفضائية الصغيرة. ولاحظوا خلال الاختبار أن المركبة (World Is Not Enough (WINE كانت تستخرج الماء بنجاح من الأرضية وتحوله إلى وقود للصاروخ. ووفقا لرأي الخبراء، فإن هذه التكنولوجيا يمكن استخدامها في دراسة الأجرام السماوية مثل القمر وسيرس وأوروبا (قمر المشتري) وتيتان (قمر زحل) وبلوتو.

وتشابه المركبة الفضائية حجم فرن الميكروويف، ويمكنها استخدام الطاقة التي تنتجها البطاريات الشمسية لتحويل الماء إلى بخار. كما يمكنها استخدام مفاعل نووي صغير، ما يساعد على توسيع مجال عمل المركبة لتصل إلى المناطق النائية من المنظومة الشمسية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب القذافي والصدر.. ليبيا تعلن عدم المشاركة في القمة الاقتصادية ببيروت!