تنبؤات بانقراض جماعي خلال 50 عاما!

تنبأ علماء جامعة آرهوس الدنماركية، بحدوث انقراض جماعي خلال عشرات السنين، لجميع الأنواع البيولوجية التي تقطن كوكب الأرض.

ويتوقع العلماء في مقال نشرته مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن الانقراض الجماعي يهدد الثدييات، وبالدرجة الأولى الضخمة منها. ولإعادة التنوع المختلف لهذه الكائنات التي قد تزول من على سطح الأرض، نحتاج إلى مليون سنة.

وجاء في المقال: "خلال 50 سنة المقبلة، يبدأ الانقراض التدريجي وصولا إلى زوال الأحياء نهائيا. وسيكون من غير المحتمل استعادة هذا التنوع البيولوجي".

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراستهم وتحليلهم لمعلومات بشأن تغير البيئة الطبيعية. ويرون أن سبب انقراض هذه الأنواع هو نشاط الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لحماية البيئة أصدر قبل 10 سنوات بيانا تضمن معلومات تفيد بأنه، خلال بضعة عقود، ستفقد الأرض 99.9% من الكائنات المهددة بالانقراض.

المصدر: ميديك فوروم