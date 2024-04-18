"القيثاريات" ترسل وابلا من الكرات النارية إلى سمائنا مع بداية الأسبوع القادم

يستعد عشاق الفلك ومراقبو السماء في جميع أنحاء العالم لعرض سماوي مميز يحدث بداية في منتصف أبريل ويستمر إلى أواخر الشهر.

وعلى الرغم من أن زخات الشهب المعروفة باسم "القيثاريات" (Lyrid) تنطلق في 14 أبريل وتتواصل إلى غاية 30 من الشهر ذاته، إلا أنها ستبلغ ذروتها في وقت متأخر من مساء يوم 21 حتى فجر 22 أبريل.

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وفي هذا التاريخ، سيكون نحو 18 نيزكا في الساعة مرئيا بالعين المجردة، ويتحرك بسرعة نحو 47 كيلومترا (29 ميلا) في الثانية.

وتعرف "القيثاريات" بأنها حدث سماوي يتميز بالنيازك السريعة الحركة دون مسارات ثابتة والنيازك الساطعة العرضية التي تُعرف باسم "الكرات النارية".

وتنطلق زخات الشهب السنوية من كوكبة القيثارة (Lyra)، ومنها حملت الزخات اسم "القيثاريات" (Lyrids). ويمكن رصدها بشكل أوضح في السماء الشمالية الشرقية، على الرغم من أن الشهب يمكن رؤيتها وهي تتدفق عبر أي جزء من سماء الليل.

وكل عام، في الفترة ما بين 14 و30 أبريل، تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب تاتشر (C / 1861 G1). ويميل الحطام إلى الاحتراق في الغلاف الجوي للأرض، وينبعث منه الشهب المشرقة. وفي ذروتها، تنتج الزخات عادة ما بين 10 إلى 20 نيزكا في الساعة.

وتعد "القيثاريات" واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة، حيث تم تسجيلها لأول مرة منذ أكثر من 2700 عام من قبل علماء الفلك الصينيين.

وإحدى الطرق السهلة لاكتشاف وابل شهب "القيثاريات" هي البحث عن نجم "النسر الواقع" (Vega)، خامس ألمع النجوم في السماء كلها، وثاني ألمع نجم في سماء نصف الكرة الشمالي، ومن الممكن العثور عليه حتى في المناطق شديدة التلوث الضوئي.

المصدر: إندبندنت