الجيش الروسي يحصل على مدرّعات مسيّرة متعددة المهام

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الروسي سيحصل على مركبات مدرّعة جديدة يمكن التحكم بها عن بعد.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة Remdizel الروسية:"في أبريل القادم ستبدأ وحدات من قوات الجيش الروسي باختبار مركبات Zubilo المدرّعة المعدّلة المتعددة المهام".

وكانت Remdizel قد كشفت عن نموذج أولي لمدرعات "Zubilo" خلال منتدى "الجيش-2023"، وأشارت إلى أن هذه المدرعات تم تعديلها وفقا لمقترحات الخبراء العسكريين الروس، إذ تم تقليل وزنها وازدادت قدراتها على اجتياز الطرق والمناطق الوعرة.

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تم تصميم عربات "Zubilo" المسيّرة لاستعمالها كمدرعات عسكرية لتقديم الدعم الناري للوحدات الهجومية في الجيش، كما يمكن استخدامها لنقل الذخائر وإجلاء المصابين في المعارك، ونقل المعدات اللازمة لشحن محطات الاتصال اللاسلكي العسكرية.

يبلغ طول كل آلية من هذه الآليات 7 أمتار و46 سم، وعرضها 255 سم، وارتفاعها 210 سم، يمكنها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 2700 كلغ، كما جهزّت بمحركات بعزم 350 حصانا تمكنها من الحركة بسرعة 100 كلم/سا على الطرق المعبدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا