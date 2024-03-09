ناقلات جنود معدّلة تظهر بحوزة الجيش الروسي

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي تسلّمت بعض ناقلات الجنود المعدّلة من نوع "BMP-1AM".

وتبعا للصحيفة فإن مركبات BMP-1AM المعدّلة حصلت على تقنيات ومعدات تسليح مطوّرة، كما جهّزت بوسائط حماية إضافية.

ونشرت قناة "Ugolok_Sitha" على تليغرام صورة لإحدى العربات الجديدة بحوزة قوات الجيش، ويظهر في الصورة كيف جهّزت المركبة من كافة جوانبها بشباك معدنية لحمايتها من القذائف المضادة للدروع، وثبتت على جانبي المركبة حواجز لحماية الجنود من الشظايا والرصاص.

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ولحماية المركبة من خطر الطائرات المسيرة والقنابل التي قد تلقى منها، تم تثبيت سقف إضافي مصنوع من الشباك المعدنية فوق القسم العلوي من هيكلها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في فبراير الماضي إلى أن العسكريين الروس بدأوا بالتدرب على مركبات BMP-1AM المعدّلة، وأن هذه المركبات حصلت على وحدات قتالية مزودة بمدافع أوتوماتيكية من عيار 30 ملم، ورشاشات PKTM من عيار 7.62 ملم، ومنظومات لإطلاق صواريخ "ميتيس" المضادة للدبابات، ومنظومات للتمويه الدخاني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا