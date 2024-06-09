مشاهد جديدة لإجلاء المحتجزين خلال عملية النصيرات في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد جديدة من عملية استعادة الأسرى من النصيرات السبت توثق لحظة نقل المحتجزين الأربعة من الشرطة الإسرائيلية "اليمام" وقوات الشاباك إلى الجيش الإسرائيلي.

وفي تفاصيل العملية ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات شلداغ الخاصة (قوات النخبة في سلاح الجو الإسرائيلي) وقوات اليمام قادت توجيه الضربات الجوية وإطلاق النيران طوال العملية، مؤكدا مقتل الضابط في القوات الخاصة أرنون زامورا في المستشفى متأثرا بجراحه في العملية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا في الغارات الجوية والبرية الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في هذه العملية.

المصدر: RT