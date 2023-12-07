اختبار متانة المجارف المطبوعة في المحطة الفضائية الدولية

سيبدأ متخصصون من جامعة تومسك باختبار المتانة وغيرها من الخصائص للمجارف المركبة المطبوعة على أول طابعة روسية ثلاثية الأبعاد في المحطة الفضائية الدولية.

ويشير مصدر في الجامعة إلى أن المجارف المطبوعة على الطابعة في الفضاء هي معيار لدراسة المتانة والخصائص الأخرى للمنتجات المركبة المطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد ومن ثم استخدامها في التجارب العلمية على مواد جديدة.

إقرأ المزيد

ويقول ألكسندر فوروجتسوف نائب رئيس الجامعة: "لم يعد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يطبعون فقط نماذج مختلفة تبقى كتذكار لدى المشاركين في التجربة. أما الآن، فقد أصبح هذا جزءا من العمل العلمي، لذلك طبعت هذه المجارف لدراسة خصائصها الفيزيائية والميكانيكية، باستخدام معدات خاصة، سنختبرها للتأكد من متانتها، ونقطعها إلى شرائح رفيعة لتحديد تحت أي أحمال يحدث ذلك".

ووفقا له، سيقارن العلماء النتائج مع مثيلاتها المطبوعة على الأرض. ويعتقد المختصون أن جودة المجارف المطبوعة في الفضاء ستكون أعلى لأنها طبعت في ظروف انعدام الجاذبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطابعة الثلاثية الأبعاد التي استخدمت في طبع المجارف هي من تصميم وصنع جامعة تومسك بالتعاون مع خبراء شركة "إينيرجيا" وكانت قد نقلت إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر حزيران عام 2022 .

المصدر: نوفوستي