الجيش الصيني يتسلم دبابات مدولبة

تتسلم القوات البرية الصينية عربات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة تسمى بـ "الدبابة المدولبة".

وذلك بالإضافة إلى عربات المشاة القتالية المدولبة ZBL-19 ( تيب -19) وناقلات الأفراد المزودة ببرج مدرع مسلح بالرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم المتحكم فيه عن بعد.

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وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل التكنولوجيات والاستراتيجيات يوري ليامين إن الدبابة المدولبة مسلحة بمدفع عيار 105 ملم و البرج ذي دروع قوية والجسم الذي تم تجهيزه ليتصدى لانفجارات الألغام والعبوات الناسفة.

ووفقا صور فوتوغرافية نشرتها الشبكات الاجتماعية، فإن الدبابة المدولبة تمتلك نظام قيادة النيران المتعدد القنوات ويتم تعمير مدفعها أوتوماتيكيا. ويتوفر فيها رشاش ثقيل مضاد للجو يمكن التحكم فيه من تحت الدروع وتوجد ف يسقف برجها أيضا فتحة لأفراد الطاقم. ومن المثير للانتباه أن الدبابة احتفظت بقدرتها على اجتياز الموانع المائية والسير على سطح الماء على الرغم من زيادة وزنها.

وقال ليامين إن دبابة Vp.10 المدولبة الصينية يمكن أن تنافس في سوق الأسلحة عربة "بومرنغ" المدرعة الروسية.

وأشار الخبير الروسي إلى أنه يمكن الافتراض أن الدبابة المدولبة ستبدأ الخدمة في الألوية المتوسطة. كم يمكن أن تصدر إلى بلدان أخرى، مع العلم أن سابقاتها PTL-02 مع مدفع عيار 100 ملم التي تم تصميمها على أساس ناقلات الأفراد المدرعة ZSL-92 (تيب – 92") حظيت بشعبية في أسواق الأسلحة الدولية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا