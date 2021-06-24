صحيفة أمريكية: عربة "بومرنغ" الروسية مدرّعة للحروب المستقبلية

لفتت عربة "بي إم بي" المدولبة الروسية المنصوبة على منصة "بومرنغ" أنظار الخبراء الأمريكيين .

وذلك بعد أن تم الكشف عنها في معرض MILEX 2021 للأسلحة والذي يقام حاليا في مينسك عاصمة بيلاروس.

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وقالت صحيفة National Interest الأمريكية إن مدرعة بي إم بي "بومرنغ" هي مستقبل للحروب. وأشار المحلل العسكري للصحيفة إلى أن "بومرنغ" لديها بنية فريدة لجسمها حيث يتوزع المحرك في مقدمة المدرعة، ما يمكّن أفراد الطاقم والجنود من الخروج السريع من المدرعة عبر البوابة الخلفية الواسعة.

وعلاوة على ذلك فإن "بومرنغ" تمتلك دروعا يمكن مقارنتها بدروع الدبابة المتوسطة. وتم تزويد العربة ببرج مدرع غير مأهول متحكم فيه عن بعد شأنه شأن البرج الأوتوماتيكي في عربة بي إم بي "أرماتا" من طراز "تي – 15". وقد يزود البرج بمدفع عيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" أو "آتاكا" المضادة للدبابات.

كما تم تزويد المدرعة المدولبة بأجهزة التصويب الإلكتروني اللاسلكي ومقياس المسافة الليزري. وبلغت قوة محرك العربة 750 حصانا، ما يمكّنها من السير إلى 800 كيلومتر دون أن تزود بالوقود بسرعة 100 كلم/ساعة. وقال المحلل إن "بومرنغ" يمكن أن تستخدم كمنصة لعربات الاستطلاع والمدافع المضادة للجو والهندسة والإسعاف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا