روسيا تكشف عن مدرّعة يمكن التحكم فيها بهاتف ذكي

يمكن التحكم في المدرعة الروسية الحديثة "بومرنغ" بواسطة هاتف ذكي.

أعلن ذلك مدير عام شركة الصناعة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، في حديث أدلى به يوم 7 يونيو لقناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال:" يتم التحكم في "بومرنغ" بواسطة هاتف ذكي، حيث بإمكاننا تقديم المدرعة إلى الأمام وإرجاعها إلى الخلف وتدوير برجها المدرع وماسورته. كما بمقدورنا عن طريق الهاتف الذكي مراقبة كمية الوقود في المحرك ودرجة حرارة الزيت".

وحسب، كراسوفيتسكي فإن "بومرنغ" هي أقوى مدرعة مدولبة في الجيش الروسي. وقال:" أما علماؤنا ومهندسونا فبمقدورهم تصميم مدرعات وسيارات مدنية مزودة بأنظمة ذاتية القيادة".

يذكر أن "بومرنغ" هي منصة مدرعة مدولبة متعددة المهام صممت على أساسها عربة "بي إم بي" المدولبة من طراز "كا – 17" التي كشف عنها لأول مرة في عرض النصر في موسكو عام 2015 وكذلك ناقلة الأفراد المدرعة "كا – 16".

وتم تزويد عربة المشاة القتالية "كا – 17" ببرج "إيبوخا" المدرع المقاتل الذي نصب فيه مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، رشاش عيار 7.62 ملم، صواريخ "كورنيت" الموجهة المضادة للدبابات.

أما "ناقلة الأفراد المدرعة "كا - 16" فتزود برشاش عيار 12.7 ملم.

المصدر: تاس