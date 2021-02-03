مدرعة "بومرنغ" الروسية قد تصدّر إلى دول أخرى

تلقت مدرعتا " كا – 16" و" بي إم بي كا – 17" المدولبتان اللتان تم تصميمهما على أساس منصة "بومرنغ" المدرعة متعددة المهام كل الوثائق الرسمية اللازمة لتسويقهما خارج روسيا.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك مدير عام الشركة العسكرية الصناعية الروسية المصنعة لمنصة "بومرنغ"، ألكسندر كريفيتسكي، مضيفا أن المدرعتين ستعرضان في معرض AeroIndia 2021 الدولي للطيران الذي يفتتح يوم 3 فبراير في مدينة بنغالور الهندية حيث قد أبدت بعض الشركات الأجنبية اهتماما بها ولم تستبعد عقد صفقات شرائها.

يذكر أن "بومرنغ" هي منصة مدولبة (بـ4 عجلات من كل جانب) روسية الصنع بوزن 34 طنا وبقوة محرك 750 حصانا.

وقد صممت على أساسها ناقلة الأفراد المدرعة "كا - 16" وعربة "بي إم بي كا - 17" المزودة ببرج "إيبوخا" المدرع" ومدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

أما ناقلة الأفراد المدرعة "كا - 16" فتزود كذلك برشاش 12.7 ملم. وتبلغ سرعتها في الطرق غير المعبدة 50 كيلومترا في الساعة.

جدير بالذكر أن روسيا تعرض في معرض AeroIndia الدولي للطيران الذي يقام في 3 - 5 فبراير الجاري في بنغالور الهندية ما يزيد عن 200 نموذج من المعدات الحربية الحديثة.

المصدر: تاس