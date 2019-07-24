سعر "بوميرانغ" انخفض 3 أضعاف

أعلن مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية ، ألكسندر كراسوفسكي، أن سعر ناقلة الجند المدرعة الروسية المصممة على أساس منصة "بوميرانغ" الحديثة انخفض 3 أضعاف.

وجاء ذلك بفضل الاستغناء عن قطع الغيار ذات السعر المرتفع واعتماد مثيلاتها الرخيصة.

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وأوضح أن خبراء الشركة قاموا بتحليل أسباب ارتفاع سعر العربة وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن هناك قطع غيار سعرها مرتفع جدا لا يمكن تبريره بأي سبب، إذ أن بعض الشركات المحتكرة رفعت أسعار الأجزاء التي تنتجها بمقدار 5 أو 6 أضعاف.

وقال، ألكسندر كراسوفسكي، إن عربة "بوميرانغ" التي تنتجها شركته صارت الآن قابلة للتصدير إلى بلدان أخرى لمواصفاتها الممتازة وسعرها المنافس مقارنة بمثيلاتها. وأضاف أن العربة محمية جيدا من انفجار الألغام والعبوات الناسفة، وقادرة على نقل عدد كبير من الأفراد.

يذكر أن "بوميرانغ" هي منصة مدولبة (بـ4 عجلات من كل جانب) روسية الصنع واعدة بوزن 34 طنا. وبقوة محرك 750 حصانا. وتبلغ سرعتها في الطرق غير المعبدة 50 كيلومترا في الساعة. وتتزود ناقلة الأفراد المصممة على أساس منصة "بوميرانغ" بمدفع عيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا