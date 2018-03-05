الجيش الروسي يتسلم دبابة مدولبة

من المقرر أن يتسلم الجيش الروسي قريبا دبابة مدوبلة (دبابة بالعجلات)، وذلك بعد انتهاء قطاع الصناعات الحربية الروسية من تصنيعها.

أعلن ذلك مدير عام الشركة العسكرية الصناعية الروسية ألكسندر كراسوفيتسكي في حديث أدلى به لقناة " زفيزدا" التلفزيونية الروسية.

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وأوضح أن منصة "بمرنغ" الموحدة التي كانت قد استخدمت لتصميم عربات حربية مثل "بي أم بي" و"بي تي أر" وعربات خاصة استخدمت أيضا لتصميم الدبابة المدولبة التي لديها 4 عجلات من كل جنب ووحدة أسلحة متحكم فيها عن بعد ودروع خزفية مقاومة للحرارة. وبوسع الدبابة أن تسير في الماء مثل العربات البرمائية.

يذكر أن المقصود بالدبابة المدولبة (بالعجلات) هي عربة حربية ثقيلة بالمدفع. وتقترب مواصفاتها من حيث القدرة النارية من مواصفات بعض الدبابات المتوسطة.

وعلى سبيل المثال فهناك عربة "أم 1128 Stryke" الأمريكية ذاتية الحركة، وعربة

" AMX-10RC "الفرنسية المدرعة، وعربة "Centauro" الإيطالية التي تسلح كلها بمدفع عيار 105 ميليمترات.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف