قلق أمريكي من تزويد الجيش الروسي بـ"ترميناتور"

تعتبر عربة "ترميناتور" لدعم الدبابات من أكثر النماذج الحربية التي تسلمها الجيش الروسي قوة وتقدمًا.

أفادت بذلك مجلة " The National Interest " الأمريكية.

وقالت المجلة نقلًا عن وثائق المناقصة المتوفرة في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات إن الجيش الروسي يتوقع أن يتسلم العام الجاري 12 عربة من هذا النوع.

وأشارت المجلة إلى أن عربة دعم الدبابات صممت بناءً على عربة "أوبيكت – 781" التي أنتجها الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الأفغانية (ثمانينات القرن الماضي)، مضيفة أنها ستزود بأسلحة حديثة. ولديها 4 صواريخ جاهزة للإطلاق مقارنة بصاروخين متوفرين في عربة "أوبيكت – 781" السوفيتية الصنع.

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يذكر أن النموذج الحديث لعربة "ترميناتور كشف عنه لأول مرة عام 2018. وتم نصبه على منصة دبابة "تي – 72" حيث بلغ وزن العربة 44 طنا. وهي مزودة بمدفعين أوتوماتيكييْن عيار 30 ملم، ورشاش "كلاشينكوف" عيار 7.62 ملم، و 4 حاويات لصواريخ "9 أم 120" الموجهة من طراز "أتاكا"، بالإضافة إلى قاذفتي قنابل أوتوماتيكيتين عيار 30 ملم.

هذا وجرى اختبار العربة في سوريا.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف