عربات "ترميناتور" ودبابات "تي – 90 أم" ستدخل قريبا في خدمة الجيش الروسي

أعلن المكتب الإعلامي لشركة "أورال فاغون زافود" الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني أن الشحنة الأولى من عربات "ترميناتور" ستدخل الخدمة في الجيش الروسي بداية العام الجاري.

وقال ممثل "أورال فاغون زافود" في حديث لوكالة نوفوستي: "هذا هو عقدنا الأول مع القوات العسكرية الروسية لتزويدها بمثل هذه العربات التي تم إنتاجها سابقا لأغراض التصدير حصرا".

ولم يكشف ممثل الشركة عن عدد محدد للعربات من هذا الطراز المخصصة لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن هذا العقد طويل الأجل.

وأشار إلى أن الشحنة الأولى ستدخل في خدمة القوات العسكرية الروسية في مارس-أبريل من العام الجاري، كما ستنفذ الشركة كافة التزاماتها بموجب هذا العقد بداية من العام المقبل.

وتزود عربة "ترميناتور" بمدفعيْن أوتوماتيكييْن من طراز 2A42 عيار 30 ملم، ومنصتين لإطلاق صواريخ "أتاكا-ت" المضادة للدبابات وقاذفي القنابل الآلية AG-17D والرشاش عيار 7.62 ملم.

ويسمح نظام تحكم لإطلاق النار تم تزود هذه العربات به بتحديد وكشف أهداف صغيرة وبعيدة المدى ليلا ونهارا وفي الظروف الجوية السيئة.

ومن اختصاصات عربات "ترميناتور" القدرة على كشف وإصابة 3 أهداف في آن واحد على مسافة 360 درجة حولها.

وتعليقا على العقود الأخرى المبرمة مع وزارة الدفاع الروسية، أعلن ممثل شركة "أورال فاغون زافود" أن نموذجا مطورا لدبابة "تي-90" وهو دبابة من طراز "تي – 90 أم" الحديثة سيدخل في خدمة القوات الروسية في الأشهر الأخيرة، ما سيسمح بإعادة تسليح كتيبة الدبابات الروسية بشكل كامل.

وأشارت شركة "أورال فاغون زافود" إلى أن دبابة "تي – 90 أم" ستخضع الآن للاختبارات الضرورية المتفقة عليها من قبل وزارة الدفاع الروسية.

ومن ميزات "تي – 90 أم" أنها تحتوي على برج قتالي جديد ونظام حراري أوتوماتيكي لتعقب الأهداف ومنظومة حماية من الانبعاثات الكهرومغناطيسية، ما يجعلها الأكثر تحصيناً ويضمن حمايتها من الألغام المزودة بالصمامات المغناطيسية ويسمح بالاستفادة القصوى من قدراتها القتالية.

وتم تزويد الدبابة الجديدة بقذيفة عيار 125 ملم قادرة على استخدام كافة أنواع من الذخائر الحديثة، وبرشاشين عيار 12.7 ملم و7.62 ملم.

المصدر: تاس + نوفوستي