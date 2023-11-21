روسيا تطور "روبوتات صاروخية فتاكة"!

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن نيتها تطوير منظومات صاروخية روبوتية، ستكون نسخا معدلة عن منظومات "Tornado-S".

وحول الموضوع قال المدير العام لمجمع الأسلحة التقليدية في المؤسسة، بيكخان أزدوي: "نحن اليوم قادرون على تطوير أفضل منظومات التسليح في العالم، ومن ضمنها منظومات Smerch الصاروخية ونسخها المختلفة، مثل منظومات Tornado، هذه الأسلحة ليس لها نظير من حيث القوة القتالية والموثوقية والعديد من الخصائص الأخرى، وفي المستقبل يمكن تطوير منظومات صاروخية روبوتية مطورة عن هذه الأسلحة".

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تعتبر منظومات "Tornado-S" الروسية نسخا مطوّرة عن منظومات "Smerch" الصاروخية السوفيتية، إذ حصلت على أنظمة رصد وتحكم جديدة، زوّدت صواريخها بمنظومات تعتمد على أنظمة GLONASS لمساعدتها على تحديد وضرب أهدافها من مسافات بعيدة، وتلقي معلومات عن الأهداف من الفضاء.

وتستخدم منظومات "Tornado-S" صواريخا موجهة، يصل مداها إلى 120 كلم، ويجري العمل على تطوير صواريخ بمدى 200 كلم، كما تطلق هذه المنظومات مقذوفات خاصة موجهة تعمل كالدرونات لرصد الأهداف المعادية.

المصدر: سلاح روسيا