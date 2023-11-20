روسيا.. إنزال غواصة نووية صاروخية إلى المياه "قريبا"

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن روسيا ستنزل إلى المياه قريبا، غواصة نووية صاروخية جديدة من فئة "Yasen-M".

وأشار المصدر لوكالة "تاس" الروسية إلى أن روسيا تخطط لإنزال غواصة "أرخانغلسك" النووية الجديدة إلى المياه قبل نهاية الشهر الجاري، لكن الموعد المحدد للعملية ستحدده القيادة العامة لسلاح البحرية في الجيش.

وكان رئيس قسم بناء السفن في قيادة سلاح البحرية الروسي قد أشار في وقت سابق، إلى أن "أرخانغلسك" من المفترض أن تخرج من ورشة التصنيع وتنزل إلى المياه العام الجاري.

تمتلك روسيا غواصتين عاملتين في جيشها من فئة Yasen-M حاليا هما "قازان" و "نوفوسيبيرسك" ويجري العمل على تصنيع 5 غواصات أخرى من نفس الفئة.

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يمكن لغواصات Yasen-M النووية الغوص لعمق 600 م تحت سطح الماء، وحمل طاقم مؤلف من 90 شخصا والعمل لمدة 100 يوم دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

وتتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق صواريخ "أونيكس" و"كاليبر" الروسية المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وفي المستقبل من المفترض أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ Zirkon الفرط صوتية.

المصدر: سلاح روسيا