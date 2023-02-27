الصين تكشف عن جيلها الجديد من القوارب العسكرية المسيّرة

كشفت Poly Technologies الصينية في معرض NAVDEX 2023 عن جيلها الجديد من قوارب A45 العسكرية المسيّرة.

وتبعا لموقع Naval News فإن قوارب A45 الجديدة صممت لتكون قوارب عسكرية مسيرة تستخدم لعمليات الدوريات والمراقبة، وعمليات البحث والإنقاذ، وعمليات نقل البضائع إلى السفن والقواعد البحرية، والمساعدة في عمليات مكافحة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة.

وأشار الخبراء في شركة Poly Technologies إلى أن القوارب الجديدة يمكن استخدامها في دعم العمليات العسكرية كونها مجهزة بنظومات تسليح، كما أنها صنعت من مواد خاصة تصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر أجهزة الكمبيوتر، كما يمكن تزويدها بتعليمات تجعلها قادرة على تنفيذ مهامها بشكل مستقل دون موجه.

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ويبلغ طول كل قارب من قوارب A45 نحو 7.5 م، وعرضه 2.6 م، ومقدار إزاحته للميه يعادل 4.6 طن، كما جهّز بزوج من المحركات التي تمكنه من الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية، فضلا عن تجهيزه برشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: ساح روسيا