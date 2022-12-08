وجهك مغطى بالآلاف من كائنات "قد لا تكون لطيفة دائما"!

تعرف Demodex بأنها عائلة من العث الثماني الأرجل الذي يعيش في بصيلات الشعر والغدد الدهنية أو الزيتية المرتبطة بالعديد من الثدييات.

وهناك نوعان معروفان عند البشر - Demodex folliculorum، الذي يعيش بشكل أساسي في بصيلات الشعر على وجوهنا (خاصة الرموش والحواجب)، وDemodex brevis، ويستقر في الغدد الدهنية على الوجه وفي أي مكان آخر.

ولا يوجد لدى المواليد الجدد عث Demodex. وفي دراسة تبحث عنه على البشر البالغين، تمكن الباحثون من اكتشافه بصريا في 14% فقط من الأشخاص.

ومع ذلك، بمجرد استخدام تحليل الحمض النووي، وجدوا علامات على تعشش الـ Demodex على 100% من البشر البالغين الذين اختُبروا، وهو اكتشاف مدعوم بفحوصات الجثث السابقة.

وإذا كان العث يعيش في جميع البشر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه - هل العث طفيليات أم كائنات متعايشة (غير ضارة)، تعيش في وئام مع مضيفيها عن غير قصد؟، وأي من عاداتنا اليومية، مثل غسل الوجه ووضع المكياج، يمكن أن يساعد أو يعيق بقاء العث؟.

ويتم استخدام عدد من الطرق للكشف مباشرة عن العث. أفضل طريقة هي خزعة الجلد التي تتضمن كمية صغيرة من غراء cyanoacrylate (superglue) على شريحة مجهرية. والقشرة الأسطوانية حول الشعرة المصابة هي سمة من سمات العث في مكان إقامتها بسبب عاداتها المعيشية. ويمكن أيضا إخراج العث من البصيلات باستخدام مستخرج زيت.

يتغذى العث على خلايا الجلد والزيوت الدهنية التي يسبق هضمها عن طريق إفراز مجموعة من الإنزيمات. ونظرا لعدم وجود فتحة الشرج لديها، فإن العثة تجدد نفاياتها.

ويتزاوج العث في الجريبات المريحة ويضع بيوضه؛ وبعد عمر حوالي 15 يوما، يموت ويتحلل هناك في الجريب.

وقد تكون هذه العادات المثيرة للاشمئزاز أحد الأسباب التي تجعل Demodex يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص، وقد تفسر أيضا عددا من الآثار السريرية المرتبطة به.

ويمكن أن يسبب عث الوجه مجموعة من المشاكل. ولسوء الحظ، تشير الدراسات الحديثة إلى عدد من الحالات التي تنطوي على عث Demodex:

• مجموعة من الطفح الجلدي.

• حب الشباب والبثور على الجلد.

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• التهاب الجفن.

• خلل في غدة الميبوميان - انسداد في الغدد الدهنية على الجفن، ما قد يؤدي إلى تكيسات.

• التهاب القرنية نفسها.

• جفاف العين وتكوين الظفرة وهو نمو لحمي على العين.

ومع ذلك، ليس لدينا جميعا ردود فعل سلبية تجاه هذه المخلوقات. ويتزاوج البشر بشكل عشوائي، وبالتالي فإن جيناتنا متغيرة للغاية - عندما نصاب، تحدد جيناتنا مناعتنا واستجاباتنا الأخرى. والبعض منا لا يتفاعل على الإطلاق، والبعض منا يعاني من الحكة لفترة من الوقت، والبعض الآخر يعاني من حالات مزمنة منهكة.

وبالمثل، فإن أعداد العث تختلف من شخص لآخر - فإذا تكاثرت بمستويات عالية، فمن المرجح أن تؤدي إلى مشاكل.

ومن المثير للاهتمام، أن الحالات المذكورة أعلاه وأعداد العث تزداد مع تقدم العمر وفي المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، ما يشير إلى وجود علاقة بانخفاض وظيفة المناعة. ويبدو أن نظام المناعة لدينا هو المفتاح لفهم تكاثرها وتأثيراتها السريرية.

هل يمكنك التخلص من عث الوجه؟ أو جعل انتشاره أقل؟

هناك عدد من المركبات العلاجية التي تقلل أعداد العث، ولكن الإجماع على أن العث Demodex جزء طبيعي من فلورا الجلد، قد يكون من الأفضل عدم القضاء عليه تماما.

وعندما يعاني الأشخاص من مرض مزمن، قد يكون العلاج الأكثر قوة ضروريا ضد تعداد العث، على الرغم من احتمال الإصابة مرة أخرى من أفراد الأسرة البشرية. والعث لا يعيش لفترة طويلة بعيدا عن مضيفه. وبخلاف الاتصال المباشر، من المحتمل أن تمثل منتجات النظافة الشخصية الآلية الرئيسية لانتقال العدوى.

وربما لا تكون مشاركة فرش المكياج والملاقط والكحل والمسكرة فكرة جيدة، على الرغم من أن تجنب العدوى في الحمام المشترك قد يكون أمرا صعبا. وفي إحدى الدراسات، كان متوسط وقت بقاء Demodex في الماسكارا 21 ساعة. وجوانب أخرى من استخدام المكياج، مثل التنظيف المنتظم وغسل الوجه، قد تقلل من أعداد العث، على الرغم من أن دراسات أخرى تشير إلى أن العث ينجو من الغسيل بشكل جيد.

وبالتالي، ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على تعداد العث. ومع ذلك، إذا كنت تعانين من أي التهاب في الجفون والمناطق المجاورة، فقد يكون من الأفضل تجنب المكياج وطلب المشورة الطبية.

وبشكل عام، على الرغم من أنها قد تبدو غير سارة، يبدو أن Demodex جزء طبيعي من فلورا الجلد لدينا. ومع ذلك، فإن البعض منا يتفاعل بشكل سلبي مع وجوده ويعانون من الطفح الجلدي والالتهابات.

التقرير من إعداد مارك ساندمان، أستاذ فخري، جامعة الاتحاد الأسترالية.

المصدر: ساينس ألرت