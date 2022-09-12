روسيا تصنع سفن أبحاث جديدة لسلاح بحريتها

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعات العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير سفن جديدة للأبحاث البحرية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية :"يعمل الخبراء الروس حاليا على مخططات تطوير الزوج الثاني من سفن الأبحاث البحرية الجديدة لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 03182R، العمل على تصنيع هاتين السفينتين قد يبدأ في غضون ثلاثة أشهر أو أكثر".

وأضاف "بالنسبة للزوج الأول من سفن المشروع 03182R فقد مرت تسعة أشهر منذ لحظة توقيع العقد للحظة البدء بتصنيع الهيكل الأساسي لها، أما بالنسبة للدفعة الثانية فأتوقع أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر أو أكثر".

وأوضح المصدر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت عقودا للحصول على أول سفنتين من مشروع 03182R خلال فعاليات منتدى "الجيش-2021" التي عقدت العام الماضي، وبدأت عملية تصنيع هاتين السفينتين عام 2022.

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وتعتبر السفن الجديدة المذكورة نسخا معدّلة عن سفن 03182 التي طورها مكتب زيلينودولسك للتصاميم والبحوث الأوقيانوغرافية المعقدة، ويفترض أن يكون طول كل سفينة من هذه السفن نحو 100م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 4000 طن، وأن يتكون طاقمها الأساسي من 24 شخصا، كما ستجهّز بمنصات لحمل مروحيات KA-27 التي يستخدمها سلاح البحرية الروسي.

المصدر: سلاح روسيا