الجزء الروسي من منظومة مراقبة التجارب النووية يدخل الخدمة

أعلن الفريق إيغور كوليسنيكوف، رئيس المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية، أن 30 محطة من محطات الجزء الروسي الخاصة بمراقبة التجارب النووية دخلت الخدمة الفعلية.

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ويشير كوليسنيكوف، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، على هامش منتدى "الجيش-2022"، إلى أن الجزء الروسي من هذه المنظومة الدولية يتألف من 32 محطة.

ويقول، "يعتبر الجزء الروسي، أحد أكبر أجزاء منظومة الرصد الدولية، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المحطات التي يتم إنشاؤها. ويتألف من 32 محطة، دخلت منها 30 محطة الخدمة الفعلية".

ووفقا له، من المقرر أن يكتمل بناء المحطتين الأخيرتين خلال السنة الحالية لتنضم إلى المحطات العاملة.

وكان الفريق كوليسنيكوف، قد أعلن في تصريح سابق للوكالة، أن المنظومة الدولية لمراقبة التجارب النووية تتكون من 321 محطة منتشرة في 90 دولة في العالم، منها 170 محطة لرصد الزلازل، و80 نويدية مشعة و60 محطة تحت صوتية و11 محطة صوتية مائية و 16 مختبرًا للنويدات المشعة. ووفقا له، هذه المحطات مصممة لتسجيل علامات الانفجارات النووية تحت الأرض وفي البحر والجو.

المصدر: tass