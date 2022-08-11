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منتدى "الجيش-2022" يكشف عن صاروخ شبحي جديد

العلوم والتكنولوجيا

منتدى
rg.ru
صورة أرشيفية
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تعرض شركة " أسلحة الصواريخ التكتيكية" في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني لأول مرة صاروخا مجنحا جديدا "جو – أرض" من طراز "خا – 69".

صرح بذلك ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به 11 أغسطس لوكالة "تاس" الروسية، وقال:" فيما يتعلق بالأسلحة الجديدة فإننا سنكشف في المنتدى لأول مرة عن صاروخ "خا – 69" الجوي المجنح الشبحي فائق الدقة ومتعدد المهام، وأضاف أن "خا – 69" مخصص لتدمير طيف واسع من الأهداف الأرضية الثابتة، بما في ذلك تلك التي لا يمكن التعرف عليها راداريا وبصريا على خلفية تضاريس الأرض.

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وتم تزويد الصاروخ  بمنظومة الملاحة المركّبة ومنظومة القيادة المستقلة. وبلغ مدى عمل الصاروخ 290 كلم، سرعتها  700 – 1000 كلم/ساعة، ووزن رأسه القتالية 300 – 310 كلغ.

وقد يركّب الصاروخ خارج الطائرة أو في قسمها الداخلي. وتم تصميم الصاروخ  في مكتب "غوس إم كا بي" للتصاميم، بصفته فرعا من شركة " أسلحة الصواريخ التكتيكية".

يذكر أن فعاليات منتدى "الجيش-2022" ستعقد العام الجاري في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، في مجمع  "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية .

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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