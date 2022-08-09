روسيا.. منتدى "الجيش-2022" سيكشف عن ألف نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية!

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن منتدى "الجيش-2022" الذي سيعقد في ضواحي موسكو قريبا سيكشف عن أكثر من ألف نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "تستعرض روستيخ والشركات الروسية أكثر من 1000 عينة من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال فعاليات منتدى الجيش-2022، نحن نتحدث عن النماذج الحالية للصواريخ والدبابات وعربات المشاة القتالية، ومجموعة واسعة من المروحيات العسكرية والمدنية والأسلحة الخفيفة وغيرها من المنتجات العسكرية".

ومن بين الشركات الروسية التي ستشارك في عرض منتجاتها في المنتدى "روستيخ"، وشركة "الصناعات الإلكترونية الدقيقة"، و شركة Uralvagonzavod، وشركة "تسني توتشماش"، وشركة سيبيريا"، والشركة الروسية المتحدة لصناعة المرحيات.

وستكشف فعاليات المنتدى لأول مرة أيضا عن عربة BMP-3 العسكرية الروبوتية المجهزة ببرج قتالي جديد، والتي تعتبر مشروعا مشتركا ما بين شركة "الصناعات الإلكترونية الدقيقة" ومصنع كورغان ومعهد "سيغنال" الروسي للأبحاث.

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كما تستعرض شركة Uralvagonzavod الروسية خلال المنتدى أيضا العديد من المعدات والآليات العسكرية بما فيها دبابة T-90MS المعدّلة، ومركبة BMPT العسكرية، ومركبة BMPT Terminator، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Msta-S 152.

وستعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا