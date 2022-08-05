منتدى "الجيش-2022" سيكشف عن أحدث السفن الحربية الروسية

أعلن القائمون على منتدى "الجيش-2022" الذي سيعقد في روسيا قريبا أن المنتدى سيكشف تفاصيل عن أبرز وأحدث السفن الحربية الروسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ممثلين عن مصنع Severnaya Verf الروسي لتطوير السفن سيشاركون في المنتدى، وسيطلعون زوار المنتدى على معلومات تتعلق بالسفن الحربية الروسية التي ينتجها المصنع، ومن بينها السفن المطورة في إطار المشروع الحكومي الروسي 22350.

وسيخبر مدير المصنع، إيغور أورلوف رواد المنتدى أيضا على ما توصل إليه مصنعه من إنجازات في مجال صناعة السفن في العامين الأخيرين، وسيطلعهم على تفاصيل عن سفينة "الأدميرال غولوفكو" التي ستجهز بتوربينات غازية للمحركات روسية الصنع.

وبالإضافة إلى كل ما سبق سيكشف أورلوف لزوار المنتدى أيضا تفاصيل عن الطرادات العسكرية الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروعين الحكوميين 20380 و20385، وتفاصيل عن مشروع تحديث مرافق مصنعه والذي سيتم في إطاره بناء مرافق جديدة لتصنيع السفن التي يزيد مقدار إزاحتها للمياه عن 20 ألف طن.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350 فرقاطات عسكرية يبلغ طولها 135 مترا وعرضها 16 مترا، ويبلغ حجم إزاحتها في المياه 5400 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 4500 ميل دون الحاجة للتزود بالوقود، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا، كما تسلح هذه السفن بمنظومات قتالية مختلفة، منها منظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، وزودت أيضا بمنصات لحمل مروحيات Ka-27P.

أما السفن الروسية المطورة في إطر المشروع 20385 فيبلغ طول كل سفينة منها نحو 104 أمتار، وعرضها 13 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2200 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М الرشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

وستعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: سلاح روسيا