الكشف عن قيمة العقود التي ستوقعها الدفاع الروسية في منتدى "الجيش 2022"

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن العقود التي تخطط وزارة الدفاع لتوقيعها على هامش منتدى "الجيش 2022"، المزمع عقده الشهر الجاري.

وصرح شويغو، بأن وزارة الدفاع الروسية تخطط لتوقيع 36 عقدا حكوميا مع شركات صناعة الدفاع الروسية بمبلغ يتجاوز 522 مليار روبل (حوالي 8.7 مليار دولار).

وأشار الوزير الروسي إلى أنه خلال المنتدى هذا العام سيتم عقد 289 حدثا علميا وتجاريا، وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه العام الماضي.

وأضاف الوزير إلى أن حوالي 50 وزارة دفاع أجنبية أعربت عن رغبتها في المشاركة في المنتدى.

وقال شويغو: "تخطط حوالي 1500 شركة ومنظمة، بما في ذلك شركات أجنبية، لتقديم عينات من منتجاتها. وسيتم عرض التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات".

وينعقد منتدى الجيش هذا العام في الفترة من 15 - 21 أغسطس الجاري، في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة موسكو.

(الدولار = 60 روبلا بتاريخ 2 أغسطس 2022)

المصدر: تاس