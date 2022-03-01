اكتشاف أصل تماثيل "فينوس" الغامضة البالغة من العمر 30 ألف عام

يعد تمثال "فينوس ولندورف" البالغ ارتفاعه 11 سم تقريبا، من ولندورف (النمسا)، أحد أقدم وأهم الأمثلة على الفن البشري المبكر في أوروبا.

وتأتي تماثيل العصر الحجري القديم الشهيرة، المعروفة باسم تماثيل "فينوس"، على شكل نساء بدينات أو حوامل. ويعود تاريخ معظم هذه التماثيل إلى ما بين 26 ألفا و21 ألف عام، وعثر عليها في عام 1908.

Venus of #Willendorf material likely came from northern #Italy. High-resolution tomographic images highlight sediments deposited in the rocks where its stone came from. #archaeology, https://t.co/0HY6JYJG79pic.twitter.com/kLc8oaay3G — Archaeology & Arts (@archaiologia_en) March 1, 2022

ولم يكن واضحا من قبل من أين جاءت المادة الصخرية المسماة "الأوليت"(oolite)، التي صنعت منها التماثيل، حيث أنها غير موجودة في ولندورف وحولها، كما شكّل الغرض من هذه التماثيل وما تشير إليه، لغزا محيرا للعلماء لسنوات طويلة.

Origin of the 30,000-year-old Venus of Willendorf discovered



The ~11-cm-high Venus figurine from Willendorf is one of the most important examples of early art in Europe.



The microstructure and the origin of the Venus from Willendorfhttps://t.co/4imTCjyeVJpic.twitter.com/UL8OcXvfSw — MU-Peter Shimon 🀄 (@MU_Peter) February 28, 2022

واكتشف الآن، فريق بحثي بقيادة عالم الأنثروبولوجيا غيرهارد ويبر من جامعة فيينا وعالمي الجيولوجيا ألكسندر لوكندير وماثياس هارتزهاوزر وعالم ما قبل التاريخ والبيرغا أنتل-وايزر من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا بمساعدة التصوير المقطعي عالي الدقة، أن المادة التي نحتت منها تماثيل "فينوس"، من المحتمل أتت من شمال إيطاليا. وهذا يلقي ضوءا جديدا على التنقل المثير للاهتمام للإنسان الحديث الأول جنوب وشمال جبال الألب.

Origin of the 30,000-year-old Venus of Willendorf discoveredhttps://t.co/Ri4DKqQLQTpic.twitter.com/27DZrlPc4D — Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) February 28, 2022

Great paper on the Venus of Willendorf, it’s limestone microstructure and source done by a team led by Gerhard Weber of our @HeasVienna research network in Vienna https://t.co/ouWXz6MFAchttps://t.co/caqnbXEwQvpic.twitter.com/B4Ibat79CH — Tom Higham (@tommyhigham) February 28, 2022

ويشار إلى أن تماثيل "فينوس ولندورف" ليست مميزة فقط من حيث تصميمها، ولكن أيضا من حيث المادة التي صنعت منها.

إقرأ المزيد

وفي حين أن أشكال "فينوس" الأخرى عادة ما تكون مصنوعة من العاج أو العظام، وأحيانا من أحجار مختلفة أيضا، فقد وقع استخدام الأوليت في "فينوس" النمسا السفلى، وهي فريدة من نوعها لمثل هذه المقتنيات المتعلقة بالعبادة.

والتمثال الذي عثر عليه في فاخو عام 1908 والمعروض في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا لم يتم حتى الآن فحصه إلا من الخارج.

والآن، بعد أكثر من 100 عام، استخدم عالم الأنثروبولوجيا غيرهارد ويبر من جامعة فيينا طريقة جديدة لفحص الجزء الداخلي منه: التصوير المقطعي المحوسب.

وخلال عدة تمريرات، حصل العلماء على صور بدقة تصل إلى 11.5 ميكرومتر - وهي جودة لا تُرى إلا تحت المجهر.

وتمثلت الملاحظات الأولى في أن "فينوس لا تبدو موحدة على الإطلاق من الداخل. ويمكن استخدام خاصية مميزة لتحديد أصلها"، كما يقول عالم الأنثروبولوجيا.

وجنبا إلى جنب مع الجيولوجيين ألكسندر لوكندر وماثياس هارتزهاوزر من متحف التاريخ الطبيعي في فيينا، اللذين سبق لهما العمل مع الأوليت، اشترى الفريق عينات مقارنة صخرية من فرنسا إلى شرق أوكرانيا ومن ألمانيا إلى صقلية، وقاموا بتقييمها تحت المجهر.

وأظهرت بيانات التصوير المقطعي من تماثيل "فينوس" أن الرواسب تراكمت في الصخور بكثافات وأحجام مختلفة.

إقرأ المزيد

وبين ذلك، كانت هناك أيضا بقايا صغيرة من الأصداف وستة حبيبات كثيفة جدا وكبيرة، تسمى ليمونيت، وهذه الأخيرة، تشرح التجاويف النصف كروية الغامضة سابقا على سطح "فينوس" بنفس القطر، و"من المحتمل أن تكون الكريات الصلبة تكونت عندما كان منشئ التمثال ينحته"، ويوضح ويبر. "في حالة سرة البطن في فينوس، يبدو أنه جعلها ميزة بدافع الضرورة".

ووجد العلماء أيضا أن "تماثيل فينوس الأوليتية مسامية لأن نوى ملايين السرئية (هياكل كروية رسوبية: ooides) التي تتكون منها قد تلاشت. وهذا تفسير رائع لسبب اختيار النحات البارع لهذه المادة منذ 30000 عام، حيث من الأسهل بكثير العمل معها".

وحدد العلماء أيضا بقايا أصداف صغيرة يبلغ طولها 2.5 ملم فقط، ويرجع تاريخها إلى العصر الجوراسي. واستبعد هذا جميع الرواسب المحتملة الأخرى للصخور من العصر الجيولوجي الميوسيني المتأخر، مثل تلك الموجودة في حوض فيينا القريب.

وحلل فريق البحث أيضا أحجام الحبوب للعينات الأخرى. ووقع فحص وقياس المئات، بل وحتى الآلاف من الحبوب باستخدام برامج معالجة الصور أو حتى يدويا. ولم تتطابق أي من العينات داخل دائرة نصف قطرها 200 كيلومتر من ولندورف.

وأظهر التحليل أخيرا أن العينات المأخوذة من "فينوس" لا يمكن تمييزها إحصائيا عن عينات من موقع في شمال إيطاليا بالقرب من بحيرة جاردا. وهذا أمر رائع لأنه يعني أن "فينوس" (أو على الأقل مادتها) بدأ رحلة من جنوب جبال الألب إلى نهر الدانوب شمال جبال الألب.

وتشير الإحصائيات بوضوح إلى شمال إيطاليا على أنه أصل أوليت "فينوس". ومع ذلك، هناك مكان آخر مثير للاهتمام لأصل الصخرة، والواقع في شرق أوكرانيا، على بعد أكثر من 1600 كيلومتر خطي من ولندورف.

والعينات هناك لا تتناسب بشكل واضح مع العينات من إيطاليا، ولكنها أفضل من بقية العينات المعتمدة في الدراسة.

المصدر: ساينس ديلي