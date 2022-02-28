الأردن.. كشف المزيد من تفاصيل مسلات قديمة عمرها حوالي 9 آلاف عام

أعلنت مجموعة (universes in universe) أن علماء الآثار عثروا في الأردن على مسلات قديمة عمرها حوالي 9 آلاف عام تعود للعصر الحجري الحديث.







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وتفيد universes in universe بان علماء الآثار اكتشفوا هذه المسلات الحجرية في جبل الخشابية بالمملكة الأردنية.

وتضيف، في عام 2013 اكتشف علماء الآثار في هذا المكان ما يسمى (حدأة الصحراء) وهي مصائد كبيرة كانت تستخدم في الماضي البعيد للصيد الجماعي في الصحراء، وقد عثر على هياكل مماثلة في مناطق الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. وهذه المصائد تتكون عادة من جدارين أو أكثر تتقارب في الإتجاه نحو السياج، وقد يصل طولها إلى بضعة كيلومترات. وغالبية هذه الهياكل تعود إلى القرنين الرابع و الثالث قبل الميلاد. أما التي عثر عليها في الأردن فهي أقدم من ذلك بكثير وتعود للقرن السابع قبل الميلاد.

ولكن الاكتشاف الأهم ليس هذه الهياكل، بل المستوطنات التي عاش فيها الصيادون، تحت سطح الأرض. وقبل فترة عثر علماء الاثار في مستوطنة على مسلات قديمة ارتفاع إحداها 112 سم ومسلة ثانية ارتفاعها 70 سم.

واكتشف العلماء أيضا 150 حفرية بحرية مرتبة بصورة متسلسلة على شكل معين. ومن بين المكتشفات الأخرى، احجار ذات شكل غير عادي وتماثيل حيوانات وكذلك مذبح. جميع هذه القطع تشكل نموذجا مصغرا لـ "حدأة الصحراء".

ويعتقد الباحثون، أن هذا المكان كان مخصصا لطقوس تقديم القرابين، وأنها كانت مرتبطة باستدعاء قوى خارقة من أجل صيد وفير.

المصدر: نوفوستي