إيلون ماسك يعلن عن إطلاق نموذج تجريبي للروبوت على هيئة إنسان

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن شركته "تسلا" تعمل حاليا على تصميم روبوت على هيئة إنسان من طراز "تسلا بوت".

جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في فعاليات "يوم الذكاء الاصطناعي".

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وحسب ماسك، فإن نموذجا تجريبيا للروبوت يمكن أن يظهر بحلول عام 2022. ويتوقع أن يقوم بأداء مهام لها علاقة بشبكات خلايا الأعصاب الاصطناعية والحاسوب الإلكتروني الخارق الجديد من طراز Dojo.

وقد أفادت وسائل الإعلام بأن ارتفاع النموذج قد يبلغ 172 سنتيمترا، ووزنه 56 كيلوغراما. وسيزود الروبوت بنظام الذكاء الاصطناعي ومجموعة من المستشعرات التي تستخدم في سيارات "تسلا" الكهربائية ذاتية القيادة.

يذكر أن إيلون ماسك كان قد أعلن في وقت سابق أن شركته تتمنى أن تحضر في السوق الروسية، مع العلم أن مصانع الشركة تنشط في الوقت الراهن في الولايات المتحدة والصين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا