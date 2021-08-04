إيلون ماسك يعترف: استوحيت بعض تصاميم صواريخي الفضائية من ابتكارات روسية

كشف المخترع ومؤسس ومالك شركة الفضاء "إكس سبيس" الأمريكي إيلون ماسك، أنه عند تصميمه المحرك الصاروخي "رابتور"، استوحى عددا من أفكاره من اختراعات روسية.

وقال في مقابلة مع "Everyday Astronaut" : "أحاول تبديد الاعتقاد الخاطئ بأن التصميم هو الأصعب. إنه ليس الأصعب. كان هناك بالفعل العديد من تصميمات الصواريخ الرائعة. أقضي الكثير من الوقت في دراسة تصميم محركات الصواريخ الروسية. هناك محركات روسية رائعة، هم يتعاملون مع محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل لفترة طويلة، ولقد صنعت حرفيا مئات التصميمات المختلفة".

وأضاف: "لا تكمن المشكلة في إمكانية إنشاء صاروخ بمحرك يعمل بالوقود السائل، لأن هذه المهمة قد اكتملت بالفعل".

وتابع: "بالطبع، محركنا ضغط أكثر من ذي قبل، ولديه مجال كامل لمكونات الاحتراق، لكن هذه تحسينات صغيرة نسبيا لما فعله الروس عمليا... الشيء الصعب للغاية بشأن رابتور، هو كيف تصنع صاروخا بكلفة تقل عن ألف دولار لكل طن".

وأكد الملياردير الأمريكي أن هذا المؤشر يمكن أن يجعل البشرية حضارة تعيش على عدة كواكب مختلفة.

و"رابتور" هو محرك صاروخي ذو دورة مغلقة يعمل على الميثان السائل والأوكسجين، ويتوقع ماسك استخدامه على المركبات الفضائية.

المصدر: "نوفوستي"