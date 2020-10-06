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إيلون موسك يشيد بتطوير روسيا لصاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام

الفضاء

إيلون موسك يشيد بتطوير روسيا لصاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام
Reuters CLH/
الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون موسك
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أشاد مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون موسك، بخطة روسيا لتطوير صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام يعمل بغاز الميثان.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال موسك: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. ويجب السعي لعملية إعادة الاستخدام بشكل كامل لهذا الصاروخ مع حلول 2026".

وأشار في التغريدة أيضا إلى أن "الصواريخ الأكبر حجما من هذا النوع ستكون مناسبة أكثر من الناحية الاقتصادية، وأن الهدف يجب أن يكون هو تقليل تكلفة سعر إيصال الحمولات إلى المدارات الأرضية".

وتأتي تعليقات موسك بعد إعلان مؤسسة "روس كوسموس" أنها وقعت عقدا مع مركز "بوغريس" الروسي للصناعات الفضائية، بهدف بناء صاروخ "آمور" متعدد الاستخدام الذي سيعمل بالميثان، وسيطلق مستقبلا من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

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وكانت وكالات إعلام روسية قد أشارت إلى أن تكلفة مشروع الصاروخ ستبلغ 900 مليون دولار تقريبا، وتكلفة إطلاق "آمور" إلى الفضاء مستقبلا ستكون نحو 22 مليون دولار، وأن أول عملية إطلاق له من المفترض أن تجري عام 2026.

المصدر: تاس

 

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