علماء روسيا يبتكرون دواء لعلاج الإنفلونزا

أعلنت جامعة تومسك، أن علماء الجامعة بالتعاون مع باحثين من بييسك، ابتكروا ضمن إطار البرنامج الفدرالي "فارما 2020" دواء لعلاج الإنفلونزا والوقاية منها.

ويشير بيان جامعة تومسك، إلى أن فعالية الدواء المبتكر الجديد هي ضعف فعالية الدواء المشهور "تاميفلو". ويقول ألكسندر فورونتسوف، نائب رئيس الجامعة، "غالبية المواد الصيدلانية تصنع في الصين. ومن المهم بالنسبة لروسيا، تغير هذا الوضع، عن طريق إنتاج مستحضرات وطنية لا تقل فعاليتها عن المستحضرات الأجنبية. وقد ظهر أحد هذه الأدوية بالفعل، نتيجة التعاون جامعة تومسك مع معهدين أكاديميين ومركز التكنولوجيات الكيميائية للبحوث العلمية وقد حصلنا على براءة اختراع للدواء".

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ووفقا له، تسمح التكنولوجيا الجديدة بالحصول على مواد صيدلانية لدواء أوسيلتاميفير المضاد للفيروسات، الذي اجتاز الاختبارات قبل السريرية بنجاح. وقد "بينت نتائج الاختبارات قبل السريرية، أن الدواء الجديد يتميز بخصائص محسنة. فقد اتضح أن خصائصه المضادة للفيروسات ضعف خصائص الدواء السويسري المشهور "تاميفلو"، الذي يستخدم على نطاق واسع في علاج الانفلونزا. كما بينت نتائج الاختبارات أن الدواء الجديد يتميز بانخفاض سميته وليس له تأثير مغير ومسرطن ولا يسبب الحساسية" بحسب جاننا سبيتسكو من مركز التكنولوجيات الكيميائية.

المصدر: نوفوستي