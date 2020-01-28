مدن مهجورة تعتبر الأكثر غموضا حول العالم (صور)
يتطلع السياح إلى زيارة الأماكن التاريخية المثيرة مثل البتراء في الأردن وأنغكور وات في كمبوديا، وهي أماكن تستحوذ على الخيال وتغذي الأساطير.
ولكن هذا المواقع الأسطورية ليست الوحيدة المليئة بالإثارة، حيث يوجد حول العالم أماكن مهجورة أكثر غموضا، بينها:
- الدورادو أو مدينة Z المفقودة في البرازيل:
توجد مدينة الدورادو القبلية في مويسكا، والتي قيل إنها تحتوي على جبال من الذهب، وبحث المستكشفون عن هذه الأرض الأسطورية منذ القرن الخامس عشر الميلادي تقريبا.
وبعد البحث الأول في هندوراس وكولومبيا، وصل علماء الآثار إلى الأرض الأسطورية في عام 2010، عندما حددت صور الأقمار الصناعية بقاياها في أعماق غابة لا يمكن اختراقها في ولاية ماتو غروسو في البرازيل.
ووفقا لصحيفة الغارديان: "كان هذا الاكتشاف متوافقا مع وثيقة في المكتبة الوطنية في ريو دي جانيرو تسمى المخطوطة 512، كتبها مستكشف برتغالي في عام 1753، والذي ادعى أنه وجد مدينة محاطة بسور في عمق منطقة ماتو غروسو في غابات الأمازون المطيرة، تذكرنا باليونان القديمة".
ولم يبدأ التنقيب عنها بعد، لكن إغراء الكنوز الضخمة التي لا توصف في المدينة الكبيرة تسبب في العديد من الوفيات، فالمنطقة كانت مليئة بقبائل أكلة لحوم البشر.
- جزيرة هيشمة في اليابان:
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About nine miles from the city of Nagasaki sits an abandoned island, void of inhabitants but steeped in history. Hashima Island, once a mecca for undersea coal mining, was a sharp representation of Japan‘s rapid industrialization. Also known as Gunkanjima (meaning Battleship Island) for its resemblance to a Japanese battleship, Hashima functioned as a coal facility from 1887 until 1974. In the James Bond film 'Skyfall', the Japanese island of Hashima serves as the secret headquarters of Raoul Silva, the well-coiffed Bond villain played by Javier Bardem. 📷 courtesy of @uk_abandoned . Follow me @phileastravel #hashimaisland #japan #abandoned #abandonedhouse #abandonedhome #abandonedbuilding #abandonedisland #derelict #derelictbuilding #darktourist #derelictisland #travel
كانت هذه الجزيرة الصغيرة التي تبلغ مساحتها نحو 6.5 هكتار، قبالة ناغازاكي، واحدة من أكثر الجزر كثافة بالسكان في العالم.
ووفقا لـ"ناشيانال جيوغرافيك"، فإنه خلال النصف الأول من القرن العشرين، كان أكثر من 5 آلاف شخص يعيشون ويعملون في الجزيرة، التي طورتها شركة Mitsubishi Corporation كوسيلة للاستفادة من منجم للفحم تحت البحر يقع تحت الجزيرة.
وكانت هيشمة تعج بالحياة حتى عام 1974، عندما تجاوز النفط الفحم كمصدر للطاقة المفضل في العالم، وأعلنت شركة ميتسوبيشي إغلاق المنجم.
وفي غضون أشهر، غادر جميع السكان وأغلقت الجزيرة بشكل نهائي. ووقع استخدام "مدينة أشباح المحيط الهادئ" في فيلم جيمس بوند عام 2012 "Skyfall".
- أور العراقية:
تأسست أور في عام 3800 قبل الميلاد، وكانت يوما ما أقوى مدينة من حيث عدد السكان في الإمبراطورية السومرية.
ويعرف علماء الكتاب المقدس أن المدينة هي موطن ولادة النبي إبراهيم (عليه السلام)، الذي تركها وتوجه إلى كنعان، ولكن اليوم، لا يعرف كثير من الناس أنها موجودة، وكل ما تبقى من المدينة العظيمة التي كانت في السابق موطنا لـ 80 ألف شخص هو أنقاض وبقايا زقورات ضخمة (وهي عبارة عن معابد مدرجة كانت تبنى في سوريا والعراق ثم إيران).
- زيمبابوي الكبرى:
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The best views come after the hardest climb 🌿🌱🍃 • • • • • • #zimbabwe #congo #drc #travel #travelphotography #travelgram #traveltheworld #africa #african #globetrotter #globalcitizen #worldwide #picoftheday #worldtraveler #wanderlust #congolese #bilingual #thegreatzimbabwe #roots #lifeisgood #photography #forbestravelguide #sunsetphotography #africa #africansun #love #gallivantersfromdrc #nature #naturephotography #naturelover #french ©️DRC Travelers 2016
في حين كانت أوروبا غير مستقرة في العصور الوسطى، كانت جنوب إفريقيا في أقصى الجنوب مملكة ضخمة وغنية وحديثة وبارعة في الأعمال المعدنية والهندسة المعمارية.
وكانت زيمبابوي الكبرى موطنا لنحو 20 ألف شخص وتمتد حتى موزمبيق. وتُظهر الآثار الواقعة بالقرب من مدينة ماسفينغو اليوم، "فن العمارة الذي لا مثيل له في أي مكان آخر في القارة أو خارجها"، وفقا لعالم الآثار بيتر جارليك.
- تشان تشان في بيرو:
قبل مائة عام، كانت تشان تشان في شمال بيرو أكبر مدينة في الأمريكتين. وبنيت في أدوبي مع تصاميم معقدة، وكانت عاصمة حضارة "تشيمو"، التي استمرت من 850 ميلادي إلى حوالي 1470، وكانت تضم "أول مجتمع هندسي حقيقي في العالم الجديد".
وسقطت المدينة حين غزاها شعب الإنكا في القرن الخامس عشر، واليوم، تتعرض بقاياها إلى نوع مختلف من الهجوم، حيث أنه نظرا لتغير المناخ وهطول الأمطار الغزيرة، تتفكك أطلالها الطينية.
- تاكسيلا في باكستان:
في نقطة الطرق التجارية بين اليونان وآسيا وكشمير، تقع هذه المدينة التي كانت ذات يوم في منطقة غاندارا، وفقا لموسوعة بريتانيكا.
وتأسست في عام 1000 قبل الميلاد، وتم التخلي عنها بحلول القرن الخامس الميلادي. وأصبح موقع تاكسيلا الآن أحد المواقع ضمن التراث العالمي لليونسكو، وتقع شمال مدينة إسلام أباد الحديثة، وهي مليئة بهياكل ستوبا البوذية وفي حالة يرثى لها.
- ميرف في تركمانستان:
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☆トルクメニスタン旅のアルバム 世界遺産・メルヴ遺跡編 首都アシガバードから国内線に乗ってマリーへ。さらに車で40分ほどのところにシルクロードのオアシス都市、メルヴ遺跡があります。紀元前27世紀から人が生活していたということですが、、途方もない話です。一説には100万人が住んでいたというシルクロード屈指の隆盛を誇ったこの街は1221年のモンゴル来襲であっという間に消え去ってしまいました。 1) 女性用の要塞、大キズ・カラ。風化に加えて無数の鳥の巣で細かい穴が開いており、数年後には崩れてしまうのではないかと心配。しかし圧倒的な存在感。 2) この通路を下がった下の階はまだ未発掘。何か新たな発見が眠っているかも。 3) この地域にイスラム教をもたらしたアサブ族の廟。地元の人なのか、鍵を開けて中に入っていくひとたちも。 4) タイルで描かれている八芒星✴️ 5) 地下に作られた貯水ドーム 6) 貯水ドームを構成するレンガ。粘性の高い土を固く干した後に焼き上げたレンガを使っているそう。ところどころ飾りのようなレンガも。イスラム教、ゾロアスター教、仏教に関係するモティーフ。 7) 紀元前6-4世紀のメルヴ最古の街をかつての城壁の上から眺めました。1辺2キロの城壁に囲まれた街。どんな暮らしだったのか思いを巡らせてみるけれど、想像つかない。この街ではゾロアスター教、イスラム教、キリスト教、仏教（最西端の遺跡がある）が共存していたそう。 8) セルジューク朝最後のスルタンの廟。ここはトルコの資金援助で綺麗に修復されていました。 9) 巡礼者が布切れのようなものを結びつけていく。何のためなのかはガイドさんも知らないそうです。ちょっと神社のおみくじチックな光景。 10) いつの時代のものかわからないけれど、鮮やかな色の焼き物のかけら。
كانت هذه المدينة يوما ما، واحدة من أكبر المدن في العالم. ووقع تدمير مدينة طريق الحرير في ميرف من قبل نجل جنكيز خان في 1221، خلال معركة قتل فيها أكثر من 700 ألف شخص.
ولم يتم هدم المكان بالكامل، وما يزال من الممكن رؤية بعض آثارها التي صمدت حتى اليوم.
- بريبيات في أوكرانيا:
تسببت حادثة تشيرنوبل النووية التي وقعت عام 1986 بتدمير بلدة بريبيات، التي كانت واقعة بالقرب من موقع الانفجار.
وكانت المدينة موطنا لنحو 50 ألف شخص، لكنه وقع إخلاؤها بعد الحادث الكارثي وأصبحت مهجورة حتى الآن.
- لانس أو ميدوز في نيوفاوندلاند بكندا:
تشير مستوطنة الفايكنغ المكتشفة مؤخرا إلى أن غزاة البحر الاسكندنافيين اكتشفوا أمريكا الشمالية قبل مئات السنين من كريستوفر كولومبوس.
ويعود تاريخ لانس أو ميدوز إلى القرن الحادي عشر، وتحتوي على قطع أثرية تُظهر ما صنع عمال المعادن وبناة السفن وعمال الأخشاب الذين عاشوا في المدينة التاريخية.
المصدر: ذي صن