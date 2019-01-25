صور مذهلة لأجمل الأماكن المهجورة في العالم
ظهرت مؤخرا صور رائعة لقرية تركية تشبه المباني فيها قصور وقلاع قصص "ديزني"، إلا أنها خالية تماما من السكان.
لكن هذا الموقع ليس المكان المهجور الوحيد في العالم الذي يظهر رائعا بقدر ما هو مخيف، وقد نشر موقع "ميرور" البريطاني، تقريرا حول تلك الأماكن المثيرة للفضول، وفي ما يلي بعض أفضلها:
- تسكالتوبو في جورجيا:
كانت تسكالتوبو واحدة من أفضل البلدات من ناحية مراكزها الصحية، فضلا عن أنها تشتهر بالينابيع الطبيعية الحارة، التي أصبحت مهجورة ومدمرة.
ويعتقد أن "مياه الخلود" التي تنبع من باطن الأرض في تسكالتوبو، في غرب وسط جورجيا، تحتفظ بخصائص علاجية منذ أكثر من ألف عام.
وتم بناء منزل خاص للاستجمام حصريا لجوزيف ستالين في المدينة، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في أوائل التسعينيات، بدأت أعداد الزوار بالتراجع، وأصبحت المباني الكبيرة مهجورة واستحوذت الطبيعة عليها، إلى أن بدأت إعادة إعمارها من جديد مع مرور الزمن.
- نارا دريم لاند في اليابان:
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"You spin me right round (Like a Record)" Place: Dilapidated coaster at Nara Dreamland . . . . . . . . . . . cc: @yulily_k508 #themepark #japan #urbanexploring #amusementpark #nara #attractions #carousel #sixflags #naradreamland #rollercoaster #traveladdicts #instatravels #placestosee #PicOfTheDayPro #wanderlust #travelgrammers #explore #picoftheday #igtravel #travelphotography #ilovethistrip
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Built in 1961 in Japan’s Nara Prefecture, Nara Dreamland was an amusement park conceived in the hopes that it would match the success that Disneyland had enjoyed in California. It was not to be however... // (source: lonelyplanet.com)⠀ ⠀ _⠀ PHOTO: From the series "Nara Dreamland: Game Over". Nara Dreamland. Nara, Japan, 2015.⠀ ⠀ _⠀ #japan #nara #naradreamland #dreamland #park #abandoned #urban #abandonedplaces #lostplaces #themepark #lovejapan #visitajpan #ig_japan #japanwaits #passionpassport #streetphoto #streetphotography #lonelyplanet #natgeotravel #nytimestravel #therawsociety #lensculture #britishjournalofphotography #photoobserve #lensculturestreets #capturestreets #streetphotographerscommunity #aspfeatures #mthworld
التقطت مؤخرا صور رائعة داخل المتنزه المهجور الأكثر شهرة في اليابان، والذي كان من المتوقع أن ينافس ديزني لاند.
بني "نارا دريم لاند" في عام 1961، ويحتوي على قلاع القصص الخيالية وقطار الموت، وغيرها من عوامل الجذب، وجاهد المتنزه لينافس كلا من "ديزني لاند" و"يونيفرسال ستوديوز" عندما افتتحا فروعا خاصة في أوساكا وطوكيو.
وأغلق المتنزه في نهاية المطاف في صيف عام 2006، وظلت معالمه في أماكنها لأكثر من 10 سنوات إلى أن استولى عليها الصدأ والتلف.
وبعد إغلاقه، أصبح مكانا شعبيا لـ "haikyoists"، وهي كلمة يابانية تعني المستكشفين في المناطق الحضرية، لا سيما أولئك المهتمين بالهياكل المدمرة والمناظر الطبيعية.
- هوتوان في الصين:
بنيت القرية على يد ألفي صياد على التلال المنحدرة في جزيرة "شينغشان"، لكن آلاف السكان فيما بعد، بدأوا في الانتقال من الجزيرة، وهي واحدة من 400 جزيرة في أرخبيل شينغسي، في أوائل التسعينيات، سعيا للحصول على تعليم أفضل وفرص عمل ورعاية صحية.
ولم يتركوا سوى حفنة صغيرة من السكان الذين ما زالوا يعيشون هناك، إلا أن أعدادهم بدأت بالتضاؤل إلى حد أنه لم يتبق أحد هناك تقريبا.
ويغطي اللون الأخضر البيوت المهجورة والمباني الأخرى التي كانت يوما تعج بالحركة، حتى أن بعضها قد اختفى وراء التلال التي كونتها الطبيعة.
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This small fishing village in China is taken back by nature. Ivy is taking over this little town at the mouth of the Yangtze River on the east coast of China. A true living wall. . . You have to admire the tenacity of ivy. . . #houtouwanvillage #ivy #china #fishingvillage #invasive #greenwalls #greenroof #livingwalls #landscape #green #beautiful
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After a 2 months hiatus I'm resuming posting pics of my stay on the ShengSi Islands! More peeks of the abandoned fishing village Houtouwan. #houtouwan #houtouwanvillage #abandonedplaces #abandonedvillage #naturetakesover #green #lush #vines #shengshanisland #china #travel #chinatravel #empty #eerie #abandoned
المصدر: ميرور