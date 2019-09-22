تسارع الكارثة المناخية

توصل علماء جامعتي ميشيغان وأريزونا الأمريكيتين إلى استنتاج يفيد بأن تسارع الاحترار العالمي مستقبلا سيزداد.

وتفيد مجلة Science Daily، بأن علماء الجامعتين تمكنوا لأول مرة من تصميم نموذج لارتفاع درجات الحرارة الشاذ الذي حدث في بداية العصر الأيوسيني (قبل حوالي 56 مليون سنة) الذي من المتوقع أن يتكرر مستقبلا.

اكتشف الباحثون بمساعدة نموذج المناخ CESM1.2. أن سرعة معدل الاحترار تزداد مع ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وأن الغطاء السحابي هو أحد العوامل الذي يفسر الحساسية العالية لمناخ الأرض. لذلك فإن تخفيض كثافة الغيوم وعتمة الغلاف الجوي في العصر الأيوسيني تسبب في ازدياد الاحترار الناجم عن غاز ثاني أكسيد الكربون.

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كما تلاحظ في الوقت الحاضر ظروف إضافية مشابهة، بيد أن حساسية المناخ خلال عمر الجيل الحالي لن تصل إلى ما كانت عليه في العصر الأيوسيني.

وكان عصر الأيوسين المبكر (قبل حوالي 48-56 مليون سنة) المرحلة الأكثر دفئا في تاريخ الأرض منذ 66 مليون سنة. وبدأ بالحد الحراري الأقصى لحقبة البليوسين- الأيوسين، التي تميزت بارتفاع الحرارة الحاد، ما تسبب في انقراض أنواع عديدة. وكانت درجة حرارة سطح الأرض حينها أعلى من درجة الحرارة الحالية بـ 14 درجة مئوية، ومستوى تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون كان يعادل 1000 جزء لكل مليون، وهذا يعادل ضعف معدله اليوم.

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ووفقا لرأي علماء المناخ، إذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتخفيض حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فليس مستبعدا أن يصل مستواه إلى 1000 جزء في المليون بنهاية القرن الحالي.

نموذج المناخ CESM1.2 هو أحد نماذج المناخ التي استخدمها خبراء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية في إعداد تقرير التقييم الخامس.

المصدر: لينتا. رو