ما هو يوم العدد "باي" الذي يحتفل به العالم سنويا في 14 مارس؟

يصادف 14 مارس من كل عام، ذكرى الاحتفال السنوي للثابت الرياضي "π" أو كما يعرف بـ" (pi)" أو "العدد ط".

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ويحتفل الأكاديميون في جميع أنحاء العالم بـ"يوم العدد ط" أو "باي"، وهو المصطلح المستخدم لوصف النسبة بين محيط الدائرة وقطرها، ويساوي تقريبا 3.14159.

ويعد عالم الفيزياء، لاري شو، هو مكتشف "العدد ط"، ويعتقد أن أول احتفال بيوم "باي"، كان في عام 1988، ومن المعروف في هذا اليوم أن الكثيرين يطبخون فطيرة دائرية الشكل، وغالبا ما تكون مزينة بالرمز الرياضي "π".

ويقع الحدث في هذا التاريخ تحديدا لأن أول أرقام من "π" هي 3 و1 و4، ليوافق الاحتفال اليوم الـ 14 من الشهر الثالث في السنة.

وفي عام 2009، اعترف مجلس النواب الأمريكي رسميا بهذا التاريخ كاحتفال وطني، كما أنشأ عملاق التكنولوجيا "غوغل" رسومات مبتكرة على غوغل دودل "Google Doodle"، احتفالا بالعيد منذ عام 2010.

وبالإضافة إلى تكريم "π"، يعمل الاحتفال على إلهام المزيد من البحوث الأكاديمية والاهتمام بالرياضيات والعلوم.

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وعلى الرغم من أن الاحتفال يعد تكريما لهذا الرمز الرياضي، إلا أن الكثيرين يعتقدون أنه احتفال أكاديمي، حيث تشجع المدارس والجامعات والمتاحف في جميع أنحاء العالم على هذا الاحتفال.

وفيما يلي بعض الحقائق الممتعة حول "π":

1- هو الحرف السادس عشر للأبجدية اليونانية.

2-ثبت أنه عدد غير نسبي في القرن الثامن عشر.

3- يصادف يوم "π" تاريخ 14 مارس وهو عيد ميلاد العبقري الألماني، ألبرت آينشتاين.

4- من المستحيل معرفة كل الأرقام العشرية بعد الفاصلة الخاصة بالثابت "π".

5- باستخدام كمبيوتر قوي اكتشف "Hitachi SR 8000"، وهو عالم ياباني، 1.24 تريليون رقم من "π"، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة.

6- برز "π" في العديد من الأفلام الشهيرة في هوليوود، حيث تم استخدامه كرمز سري في "Hitchcock’s Torn Curtain" وكذلك في "The Net".

المصدر: ذي صن