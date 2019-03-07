بعد 80 عاما على اختفائها.. ورقة تحل لغز آينشتاين الشهير!

تمكن خبراء من حل اللغز الذي يحيط بأعمال الفيزيائي الشهير، ألبرت آينشتاين، بعد العثور على ورقة بحثية مفقودة منذ أمد.

واكتُشفت الورقة المكتوبة بخط اليد من بين 110 وثائق، تم التبرع بها إلى الجامعة العبرية في إسرائيل.

والآن، أكملت "قطعة اللغز" المفقودة ملحق ورقة بحثية تعود إلى عام 1930، كتب فيها العبقري، آينشتاين، عن نظرية الحقل الموحد في محاولة لوصف اثنتين أو أكثر من القوى الطبيعية الأربع، التي وصفها سابقا في بحث مستقل: الإشعاع الكهرومغناطيسي وسحب الجاذبية والقوى الضعيفة والقوية.

Reuters

وفي حديثه مع وكالة "AFP"، قال المستشار العلمي لأعمال آينشتاين في الجامعة العبرية: "في النسخ المتاحة لدينا، كانت هناك صفحة واحدة مفقودة، شكّلت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

إقرأ المزيد

ووصفت الجامعة ورقة البحث المستعادة حديثا، بأنها إحدى محاولات آينشتاين المتعددة لإنشاء نظرية واحدة لكل قوى الطبيعة.

وكُشف النقاب عن أرشيف يضم 110 صفحات من أعمال آينشتاين، للاحتفال بما كان يمكن أن يكون عيد ميلاده الـ 140، الأسبوع المقبل.

ويتضمن الأرشيف بعض رسائل الفيزيائي المولود في ألمانيا، الذي أعرب عن قلقه إزاء صعود الحزب النازي، وكذلك تفاصيل بعض القضايا العلمية والشخصية.

ويصف بعض رسائله، من عام 1933، كيف نجا آينشتاين من النازيين وعمل على مساعدة اليهود في فعل الأمر نفسه.

المصدر: ذي صن