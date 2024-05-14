النيجر: تهديدات أمريكية أدت إلى وقف التعاون العسكري

أعلن رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن بلاده قررت وقف تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة في مارس بسبب "تهديدات" وجهها مسؤولون أمريكيون.

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وألغت السلطات في النيجر "بمفعول فوري" في 16 مارس اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة. وأتت هذه الخطوة إثر مغادرة وفد أمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقيّة مولي في.

وكشف رئيس الوزراء النيجري أن مولي في هددت السلطات في نيامي خلال زيارتها بفرض عقوبات عليها إذا وقّع النيجر اتفاقا لبيع اليورانيوم الذي ينتجه إلى إيران.

وأفاد الأمين زين بأنه رد حينها قائلا "أولا، تأتون إلى هنا وتهددوننا في بلدنا. هذا غير مقبول. وتأتون لتقولوا لنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات، وهو أمر غير مقبول أيضا. وتفعلون ذلك بلهجة متعالية وبقلة احترام".

وأضاف "بقي الأمريكيون على أراضينا من دون أن يفعلوا شيئا عندما كان الإرهابيون يقتلون أهالينا ويحرقون بلداتنا. إن القدوم إلى أراضينا والسماح للإرهابيين بمهاجمتنا ليس دليل صداقة".

وتابع "لقد رأينا ماذا تفعل الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها مثل أوكرانيا أو إسرائيل".

وقد وافقت واشنطن في منتصف أبريل على سحب قواتها التي يتخطى عديدها ألف جندي من النيجر، وتجري مناقشات حول شروط هذا الانسحاب.

وللولايات المتحدة في النيجر قاعدة كبيرة للمسيرات قرب أغاديز.

المصدر: "أ ف ب"