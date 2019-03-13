طفلة عبقرية عمرها أربع سنوات فقط

قبلت منظمة "Mensa" البريطانية عضوية الطفلة، ألانا جورج (4 سنوات)، نظرا لذكائها العالي المثير للدهشة، حيث بلغ مؤشر الذكاء "IQ" عندها 140 درجة.

وأفادت صحيفة "Daily Mail" بأن معدل مؤشر الذكاء عند متوسطي العمر يبلغ 100 درجة، وأعضاء منظمة "Mensa" هم من الذين يمتلكون ذكاء متميزا، ويشكلون تقريبا 2% من سكان الأرض.

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ويقول والدا الطفلة إن ابنتهم أظهرت مبكرا اهتماما خاصا بالحروف والأرقام، وتعلمت القراءة بنفسها من دون تعليم أو دروس خاصة.

وتذكر والدتها نادين (37 سنة)، أنها شعرت بمواهب الطفلة وهي في عمر سبعة أشهر، حينما بدأت تنطق الكلمات الأولى. وبعد سنة، بدأت تتكلم بطلاقة. لهذه الأسباب، أخذتها إلى أطباء مختصين ولم تكن قد بلغت الثالثة من العمر، وظهر أن مستواها في القراءة والمعلومات يعادل مستوى طلاب أعمارهم سبع سنوات.

وتدرس ألانا حاليا في المدرسة، ويحاول والداها عدم حرمانها من فترة الطفولة كبقية أقرانها. ويقولان: "ألانا صغيرة جدا، ومع ذلك تقضي وقتها في الدراسة. من دون شك هي استثنائية ومتميزة، ولكننا لا زلنا لا ندرك مدى إمكانياتها".

وللمقارنة، قدر العلماء "IQ" عالمي الفيزياء ستيفن هوكينغ وألبرت أينشتاين بـ 160 درجة تقريبا.

المصدر: ميديك فوروم