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رونالدو يمرر كرة لـ "شبح"!

الرياضة

رونالدو يمرر كرة لـ
Reuters Ciro De Luca
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أظهرت لقطة في مباراة يوفنتوس ومضيفه فروسينوني، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي، انعدام التفاهم الكامل بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في الفريق.

ففي إحدى الهجمات مرر رونالدو كرة إلى الجهة اليسرى، ولكنه تفاجأ بعدم وجود لاعب في مركز الجناح الأيسر، وكان من المفترض أن يكون الكولومبي كوادراو هناك لاستقبال الكرة.

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ولم يسجل الدون "صاروخ ماديرا" سوى هدفين فقط في أربع مباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل أن يسجل اليوم هدفه الثالث في خامس مباراة له، وجاء ذلك من متابعة لكرة تائهة على أبواب المرمى.

المصدر: RT

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