مبابي يوجه رسالة لزملائه في باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام دورتموند

حرص نجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي على توجيه رسالة تحفيزية لزملائه في الفريق بعد الخسارة أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر سان جيرمان أمام مضيفه دورتموند أمس الأربعاء بهدف نظيف من توقيع المهاجم الدولي نيكلاس فولكروغ، الذي استلم كرة طولية على مشارف المنطقة فكسر مصيدة التسلل وسددها بيسراه داخل شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في الدقيقة 36.

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وعقب المباراة، وجه مبابي رسالة خاصة إلى زملائه، حيث نشر صورة جماعية للاعبي الفريق الباريسي وعلق عليها قائلا: "هذا الشوط الأول فقط، نحن باريس"، في إشارة إلى أن سان جيرمان قادر على التعويض في مباراة العودة ومواصلة حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ويستضيف سان جيرمان نظيره دورتموند على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس الثلاثاء المقبل على أن يواجه الفائز من هذا اللقاء، الفائز من مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني (تعادلا 2-2 ذهابا في ألمانيا).

المصدر: RT