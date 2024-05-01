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دورتموند يهزم باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

دورتموند يهزم باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
AP
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حقق نادي بوروسيا دورتموند الألماني فوزا صعبا ومهما على حساب ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين دورتموند بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي نيكلاس فولكروغ، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 عندما استلم كرة طولية على مشارف المنطقة فكسر مصيدة التسلل وسددها بيسراه داخل شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وتبادل الفريقان بعدها الاستحواذ على الكرة والهجمات لكن النتيجة بقيت على حالها حتى إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس الثلاثاء المقبل على أن يواجه الفائز من هذا اللقاء، الفائز من مباراة الإياب بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني (تعادلا 2-2 ذهابا في ألمانيا).

المصدر: RT

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