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كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحصد اللقب الدوري الإسباني؟

الرياضة

كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحصد اللقب الدوري الإسباني؟
AFP
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تتضح ملامح خط النهاية لهذا الموسم من الدوري الإسباني وبالتالي معرفة هوية البطل بعد صراع محموم بين ريال مدريد وبرشلونة، حامل اللقب في النسخة الأخيرة، والذي يتمنى الاحتفاظ بلقبه.

وعقب فوز الريال في الكلاسيكو، أصبح الفارق 11 نقطة لصالح "الملكي" مما جعله الأقرب لحصد اللقب خلال الموسم الجاري، وصعوبة لحاق النادي الكتالوني به.

ويضم الدوري الإسباني 20 فريقا، وتمتد عدد الجولات في كل موسم إلى 38 جولة، وبحسب روزنامة الليغا، فإن الجولة الأخيرة من المسابقة ستكون يوم 26 مايو 2024.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في 3 مباريات فقط لحصد لقب الدوري الإسباني دون النظر لنتائج برشلونة.

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كما يمكن أن يتعادل الملكي في مباراتين ويفوز في مباراتين لحصد البطولة أيضا.

وفي حال حقق ريال مدريد الفوز بصورة متتالية، فهذا يعني تحقيقه اللقب في الجولة 35 ضد غرناطة.

وبحسب لائحة الدوري الإسباني، فإنه في حال تعادل النقاط يتم اللجوء إلى المعايير التالية بالترتيب:

المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية في عدد النقاط
فارق الأهداف في المباريات التي لعبت بين الأندية التي تساوت في عدد النقاط
فارق الأهداف بوجه عام
وعليه، فإنه في حال التساوي في النقاط تذهب البطولة لريال مدريد والذي انتصر في مباراتيه على برشلونة خلال الموسم الحالي.

المصدر: goal

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