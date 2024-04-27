مانشستر سيتي يهنئ الأهلي والترجي ببلوغهما نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تهنئة ناديي الأهلي المصري والترجي التونسي ببلوغهما نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2023.

وكان فريق "المارد الأحمر" وصل للمباراة النهائية في المسابقة الإفريقية للعام الخامس على التوالي، عقب تفوقه على نظيره مازيمبي الكونغولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

فيما تفوق نادي الترجي على منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد بمجموع المباراتين.

وكتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للنادي الأهلي المصري التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

تهانينا للنادي الأهلي المصري التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 🇪🇬👏#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2024

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وقال النادي الإنجليزي: "تهانينا لنادي الترجي التونسي التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

تهانينا لنادي الترجي التونسي التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 🇹🇳👏#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2024

وسيخوض الأهلي والترجي نهائي عربي خالص للموسم الثالث تواليا في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب في منطقة الشمال للموسم الثامن على التوالي.

المصدر: twitter/Cityarabia