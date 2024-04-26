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نهائي عربي للموسم الثالث تواليا في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الرياضة

نهائي عربي للموسم الثالث تواليا في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
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ضرب نادي الترجي التونسي موعدا مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2024، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-0) مساء اليوم الجمعة.

ويدين الفريق التونسي بالفضل في انتصاره لمدافعه رائد بوشنيبة، الذي أحرزه هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 57 من عمر مباراة الإياب التي جمعتهما على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد - Loftus Versfeld Stadium" بالعاصمة بريتوريا.

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وأكد نادي الترجي بذلك علو كعبه على الفريق الجنوب إفريقي، حيث كان قد تغلب عليه في مباراة الذهاب أيضا، وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

وسيواجه نادي الترجي حامل اللقب، نادي الأهلي المصري، الذي تغلب بدوره على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة أيضا، على استاد القاهرة الدولي.

وسيخوض الأهلي والترجي نهائي عربي خالص للموسم الثالث تواليا في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وإبقاء اللقب في منطقة الشمال للموسم الثامن على التوالي.

المصدر: RT 

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