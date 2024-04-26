موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي (فيديو)

أسفرت منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم (2023-2024)، عن نهائي عربي بين فريقي الأهلي المصري حامل اللقب، والترجي التونسي.

وجاء تأهل نادي الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي، إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة أيضا، على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، بعد تعادلهما من دون أهداف في لقاء الذهاب.

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بينما تغلب نادي الترجي التونسي على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الجمعة أيضا، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد - Loftus Versfeld Stadium" بالعاصمة بريتوريا، كما انتهى لقاء الذهاب أيضا بفوز الفريق التونسي وبالنتيجة ذاتها.

وسيلتقي فريقا الأهلي والترجي مرتين ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ذهابا يوم السبت 18 مايو المقبل، وإيابا يوم السبت 25 مايو 2024

المصدر: RT