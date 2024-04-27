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الأهلي يتغنى بمهاجمه الفلسطيني أبو علي بعد هدفه الرائع (فيديو)

الرياضة

الأهلي يتغنى بمهاجمه الفلسطيني أبو علي بعد هدفه الرائع (فيديو)
@AlAhly
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حظي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، بإشادة كبيرة، بعد تألقه في مباراة "المارد الأحمر" أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي، أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز وسام ابو علي هدف الأمان الثاني للأهلي في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي، بطريقة رائعة، ليساهم في فوز "القلعة الحمراء" بثلاثة اهداف من دون رد.

وتغنى حساب نادي الأهلي على منصة "إكس" بهدف وسام أبو علي، إذ كتب: "بهدف ولا أروع لاعبنا وسام أبو علي ينضم لقائمة هدافي النادي في البطولات الإفريقية".

وسجل وسام أبو علي (25 عاما) هدفه الأول في مسابقة دوري ابطال إفريقيا والخامس بقميص نادي الأهلي، منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير 2024.

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وصعد نادي الأهلي للمرة الـ17 إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وتوج باللقب 11 مرة (رقم قياسي)، ويمني النفس بالاحتفاظ به، عندما يواجه فريق الترجي التونسي في نهائي النسخة الحالية للبطولة.

يذكر أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، أصدرت قرارا يقضي بأهلية وسام أبو علي، لتمثيل منتخب فلسطين.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني.

المصدر: RT 

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