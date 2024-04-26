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الأهلي يكتسح مازيمبي ويبلغ نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

الأهلي يكتسح مازيمبي ويبلغ نهائي دوري الأبطال (فيديو)
@AlAhly
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صعد الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه مازيمبي الكونغولي، بفوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي.

وأحرز ثلاثية الفريق المصري كل من المدافع المصري محمد عبد المنعم، والمهاجم الفلسطيني وسام ابو علي، والمدافع المصري أكرم توفيق، في الدقائق (68، 84، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

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وسيكون نادي الأهلي، حامل اللقب، على موعد في النهائي مع الفائز من مواجهة الترجي التونسي ومضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اللذين يلتقيان مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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