كلوب يعلق على إهدار صلاح فرصة تسجيل هدف محقق أمام أتالانتا

أكد مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، ثقته في الدولي المصري محمد صلاح، مشددا على أن إهدار الفرص يعود لسوء الحظ، وذلك بعد خروج "الريدز" من الدوري الأوروبي على يد أتالانتا.

وخلال المباراة التي أقيمت أمس الخميس في إياب الدور ربع النهائي، تقدم صلاح مبكرا لليفربول بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن تتاح له فرصة ذهبية في الدقيقة 39 لمضاعفة النتيجة وإنعاش آمال فريقه في التأهل للدور المقبل، بعد أن مرر له زميله خاكبو الكرة وسط تقدم لحارس أتالانتا عن مرماه، إلا أن النجم المصري سدد بغرابة كرة ساقطة مرت بعيدا عن المرمى.

Omg Salah how you miss that?!?! pic.twitter.com/4f7b4Erjvk — The Football Pundit (@thefootballpun0) April 18, 2024

وتم استبدال صلاح خلال الشوط الثاني على الرغم من أن فريقه كان يحتاج إلى تسجيل مزيد من الأهداف للتأهل.

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وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد لكنه ودع البطولة لخسارته ذهابا بثلاثية نظيفة.

وقال كلوب في تعليقه على فرصة صلاح الضائعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "لست قلقا، هذا ما يفعله المهاجمون، وهذا هو الحال، علينا أن نمر بهذا، وعليه (صلاح) أن يمر بذلك.. هو من أكثر اللاعبين خبرة في فريقنا. هذا كل شيء تقريبا".

وتابع: "لا يعني ذلك أن صلاح لم يهدر فرصا من قبل في مسيرته، هذا جزء من اللعبة. ركلة الجزاء كانت مقنعة للغاية، ركلة جزاء رائعة، ثم الفرصة التالية، كان من الواضح أن إهدار تلك الفرصة كان بسبب سوء الحظ، لكنها ليست المرة الأولى التي يهدر فيها فرصة كهذه".

واعترف المدرب الألماني الذي سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بأن فريقه كان بحاجة لصناعة المزيد من الفرص أمام أتالانتا لتسجيل مزيد من الأهداف وهو ما لم يتحقق.

وبخروجه من الدوري الأوروبي، لم يتبق أمام ليفربول سوى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إنقاذ موسمه الذي لم يحصد خلاله سوى كأس الرابطة، ورغم ذلك فالأمر في غاية الصعوبة في ظل تخلفه عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بنقطتين.

المصدر: "ميرور"