أتالانتا يطيح بليفربول خارج الدوري الأوروبي

ودع ليفربول مسابقة الدوري الأوروبي رغم فوزه على مضيفه أتالانتا بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي يوم الخميس.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

هدف الأسطورة محمد صلاح الأول أمام أتلانتا.pic.twitter.com/NJCpj7qh3p — عالم صلاح (@SalahWorld11) April 18, 2024

ورغم الفوز، فقد ودع ليفربول البطولة لخسارته بنتيجة عريضة في مباراة الذهاب على أرضه بثلاثية دون رد.

وبذلك لم يتبق أمام ليفربول سوى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إنقاذ الموسم الذي لم يحصد خلاله سوى كأس الرابطة، ورغم ذلك فالأمر في غاية الصعوبة في ظل التخلف عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بنقطتين.

في المقابل، تأهل أتالانتا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: RT